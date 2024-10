Le capitaine Mamady Laye Chérif a été mis aux arrêts, lundi 28 octobre 2024 à Sonfonia-Centre, en possession de 4200 USD alors qu’il s’apprêtait à les écouler chez un gérant d’une boutique de transfert d’argent qui a détecté la supercherie. Après son audition au commissariat central de Sonfonia, le même jour, il est transféré à bord d’un véhicule de la police militaire au Camp Samory. L’officier a été entendu, dès le lendemain mardi, par la Direction centrale des investigations judiciaires de la Gendarmerie nationale (DCIJ-GN). Son domicile aurait été perquisitionné, nous apprend-on.

Était-il à son premier coup? L’écho de son arrestation a prouvé qu’il était un habitué des faits. Un autre commerçant qui avait été victime de l’agent s’est confié à Guinee360. Il a souhaité rester sous anonymat. On va donc l’appeler MOD, il est vendeur de poulets importés dans un marché situé en haute banlieue de Conakry. Les faits sont passés le 30 avril 2024.

“Il est venu dans mon magasin en tenue militaire sans grade, et il était en sandales. Il m’a demandé si je pouvais lui faire de la monnaie. Je lui ai répondu non, tout en lui indiquant le magasin de mon frère. Il m’a dit avoir laissé ses travailleurs sur un chantier et être venu acheter des matériaux, mais que les vendeurs n’acceptaient pas les dollars. J’ai alors appelé mon frère pour lui demander le taux de change, et il m’a dit que 100 USD s’échangeaient à 890 000 GNF. Il avait 700 USD, ce qui équivaut à 6 230 000 GNF. Après le calcul, je lui ai proposé de me donner les dollars pour que j’aille chez mon frère de l’autre côté de la rue pour récupérer les francs”, explique MOD.

L’homme en uniforme se donne l’air d’être pressé et demande à MOD de lui donner directement le montant s’il en a en sa possession au lieu de devoir traverser la rue. “Je lui ai dit que, pour échanger avec mes fonds, je devais gagner au moins 10 000 GNF par tranche de 100 USD. Il a refusé, mais finalement moi j’ai accepté et je lui ai donné les francs guinéens. Quand il a reçu l’argent, il a fait quelques pas vers la porte avant de se retourner pour dire que, s’il allait à Madina, il aurait obtenu 920 000 GNF pour chaque tranche de 100 USD. Il m’a alors rendu les francs guinéens, et je lui ai rendu ses dollars. Cependant, il s’est retourné à nouveau à la porte, affirmant qu’il valait mieux éviter le péché, et a décidé de refaire la transaction avec moi. Entretemps, il avait discrètement échangé les vrais billets contre des faux, mais je n’ai rien remarqué, car j’avais confiance en lui à cause de sa tenue militaire. Dès que je lui ai rendu les francs guinéens, il est sorti rapidement”.

Dans le magasin, il y avait un autre client en attente et qui a observé la scène. Celui-ci lui a suggéré de vérifier l’argent qu’on lui avait remis. “En comptant, j’ai découvert qu’il n’y avait que 500 USD au lieu des 700, et en plus, ils étaient faux. Je suis sorti pour le rechercher, sans succès. Je suis allé voir mon frère, qui a confirmé qu’il s’agissait bien de faux billets et m’a conseillé de porter plainte. Je suis allé au commissariat central de Sonfonia, où j’ai expliqué la situation. Les policiers m’ont demandé les faux billets, que je leur ai remis pour qu’ils les gardent. À mon retour au magasin, j’ai vérifié la caméra de surveillance et retrouvé son image, que j’ai sauvegardée”.

L’attente avait commencé à être longue lorsque MOD reçoit un appel du commissariat central de Sonfonia. “La police m’a rappelé pour m’informer qu’ils avaient arrêté quelqu’un avec de faux billets, et m’ont demandé de venir l’identifier. Quand je suis arrivé, j’ai montré la photo à un officier, qui a confirmé qu’il s’agissait bien de la personne qu’ils avaient arrêtée.”

L’affaire est entre les mains des officiers enquêteurs du haut commandement de la gendarmerie.