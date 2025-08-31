Après plusieurs mois d’absence médiatique, l’ancien Premier ministre Dr Bernard Goumou est sorti de son mutisme ce dimanche 31 août 2025, lors d’une conférence de presse.

Sollicité sur les raisons de son silence prolongé, l’ex-chef du gouvernement a expliqué avoir volontairement adopté une posture de réserve.

« J’attache beaucoup de prix au principe de réserve. Il faut aussi permettre aux nouvelles autorités de prendre leurs marques en toute sérénité. C’est pourquoi j’ai choisi de ne pas m’exprimer jusqu’ici », a-t-il confié.

Pendant cette période, Bernard Goumou affirme avoir consacré son temps à d’autres activités : la publication de deux ouvrages aux éditions EMS Paris, l’attention portée à sa famille, mais aussi son inscription à un second doctorat. « Je suis également en train de rédiger mon troisième ouvrage et je collabore désormais comme associé dans un cabinet d’avocats d’affaires du Sénat », a-t-il précisé.

Concernant ses rapports avec le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, l’ancien Premier ministre a assuré que leurs relations demeurent intactes. « Nous entretenons des rapports cordiaux. J’ai un devoir de loyauté envers cet homme d’État. Nous échangeons régulièrement et je peux vous affirmer que tout va bien », a-t-il indiqué.

En revanche, sur la situation sociopolitique actuelle du pays, Bernard Goumou a choisi de ne pas s’avancer. « Gouverner est une lourde responsabilité qui exige des efforts considérables. Je préfère donc ne pas me prononcer sur la conduite actuelle des affaires. Je garde ce droit de réserve », a-t-il conclu.