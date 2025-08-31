L’Union démocratique de Guinée (UDG) désavoue la démarche des Forces Vives de Guinée (FVG), qui appellent à des manifestations à partir du 5 septembre 2025. Le parti dirigé par Mamadou Sylla estime que le moment est mal choisi pour descendre dans la rue.

Alors que les Forces Vives projettent d’organiser des manifestations pour exprimer leur opposition au projet de nouvelle Constitution, Dembo Sylla, vice-président de l’UDG, a rappelé l’accord qui lie les partis politiques au CNRD.

“Notre parti politique a été un acteur fondamental des consultations qui ont abouti aux 35 résolutions. Dans ces résolutions, notre parti, comme tous ceux qui y ont participé – partis politiques et organisations de la société civile – s’est engagé sur l’une d’elles, stipulant qu’aucune manifestation ne devrait avoir lieu pendant la période de transition”, a-t-il précisé.

Dembo Sylla a aussi souligné que, en retour, le CNRD s’était engagé sur plusieurs autres points importants qui concernaient les partis politiques et les organisations de la société civile.

“Nous, en tant qu’acteurs politiques, nous respectons nos engagements”, a-t-il assuré.

C’est pourquoi, selon lui, l’UDG ne soutiendra ni n’appellera à des manifestations.

“Tant que nous sommes en transition, il est hors de question de transgresser l’engagement que nous avons pris librement en tant qu’organisation politique”, a-t-il conclu.

