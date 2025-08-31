Le nouveau fichier électoral publié par la Direction générale des élections (DGE) révèle une profonde recomposition du paysage électoral guinéen. En cinq ans, le corps électoral est passé de 5 410 089 inscrits en 2020 à 6 768 458 en 2025, soit 1 358 369 électeurs supplémentaires (+25,1 %). Si toutes les régions enregistrent une hausse en valeur absolue, leur poids relatif évolue de manière contrastée.

Conakry, nouvelle locomotive électorale

En 2020, la capitale comptait 1 016 848 électeurs (19 %). Cinq ans plus tard, elle aligne 1 543 022 électeurs (22,80 %). Avec une augmentation de +526 174 inscrits (+51,7 %), Conakry surclasse désormais Kankan et s’impose comme la première circonscription électorale du pays.

Kankan recule

La région de Kankan conserve un poids électoral élevé : 1 173 421 électeurs (22 %) en 2020 contre 1 522 956 (22,50 %) en 2025. La progression est notable (+349 535 électeurs, +29,8 %), mais insuffisante pour maintenir son rang de leader face à la poussée de la capitale.

Kindia confirme son rôle de troisième pôle

Avec 706 074 électeurs (13 %) en 2020 et 882 649 (13,04 %) en 2025, Kindia enregistre une hausse de +176 575 inscrits (+25 %). Sa part relative reste stable, consolidant sa place de troisième force électorale.

N’Zérékoré : croissance timide

La région forestière passe de 779 977 électeurs (14 %) en 2020 à 828 124 (12,24 %) en 2025, soit +48 147 électeurs (+6,2 %). Malgré cette hausse, elle perd près de deux points en poids relatif, signe d’un ralentissement comparatif.

Boké en plein essor

Le dynamisme démographique se confirme dans cette région minière. Boké progresse de 433 494 électeurs (8 %) en 2020 à 596 519 (8,81 %) en 2025, soit +163 025 inscrits (+37,6 %). Elle gagne presque un point en représentativité.

Faranah : une stagnation relative

La région passe de 463 280 électeurs (9 %) à 491 277 (7,26 %). L’augmentation est modeste (+27 997 électeurs, +6 %), mais le poids relatif chute de près de deux points.

Labé : progression marginale

Avec 424 832 électeurs (8 %) en 2020 et 446 750 (6,60 %) en 2025, la région ne gagne que +21 918 inscrits (+5,1 %). Sa représentativité baisse de 8 % à 6,6 %.

Mamou : quasi-stagnation

La plus faible progression nationale revient à Mamou, qui passe de 321 220 électeurs (6 %) à 331 890 (4,90 %). L’écart est limité (+10 670 électeurs, +3,3 %), et la région perd plus d’un point en poids électoral.

Diaspora : une croissance visible

La Diaspora enregistre une progression notable, passant de 90 943 électeurs (≈1,7 %) en 2020 à 125 271 (1,85 %) en 2025, soit +34 328 inscrits (+37,7%).

Une recomposition stratégique

Au terme de cette évolution, deux blocs dominent désormais : Conakry (22,80 %) et Kankan (22,50 %), qui totalisent à eux seuls près de 45 % du corps électoral. Kindia consolide sa troisième place, tandis que Boké et la Diaspora affichent un dynamisme inattendu. À l’inverse, N’Zérékoré, Faranah, Labé et surtout Mamou reculent en influence relative.

Cette redistribution du poids électoral pourrait peser lourdement sur les équilibres politiques à l’approche des prochaines échéances.