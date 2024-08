Alors que la date butoir était fixée au 31 août 2024, le gouvernement, par l’intermédiaire du ministère des Transports, a décidé de prolonger le délai pour le renouvellement des anciens permis de conduire et cartes grises.

Dans un communiqué publié à cet effet, le ministre Ousmane Gaoual Diallo a indiqué que le gouvernement “prend acte des doléances formulées le 22 août 2024 par la Fédération Syndicale Professionnelle Nationale des Transporteurs et de la Mécanique Générale/CNTG, et accepte la poursuite des opérations de renouvellement des anciens permis de conduire volet rose et cartes grises.”

Cependant, le ministre, également porte-parole du gouvernement, rappelle que “l’utilisation des anciens permis de conduire volet rose et des cartes grises entraîne de graves conséquences, tant en matière de sécurité que pour la crédibilité des documents de transport, sans oublier les impacts négatifs sur les recettes de l’État.”

Il a également convié les organisations socio-professionnelles des transports à une réunion d’évaluation prévue le lundi 4 novembre 2024.