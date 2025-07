Les fortes pluies qui se sont abattues sur Conakry dans la nuit du mercredi 30 au jeudi 31 juillet 2025 ont provoqué de graves inondations, faisant au moins neuf morts, selon un bilan provisoire. Plusieurs familles sont endeuillées, et des corps sont encore portés disparus.

Dans le secteur Lenoyah, quartier Soumambossia (commune de Lambanyi), quatre membres d’une même famille ont été emportés par les eaux de ruissellement, dont un enfant de trois ans. Deux corps ont été retrouvés et transférés à la morgue de la grande mosquée du quartier : il s’agit de Maciré Kamano, mère de famille, et de son homonyme Maciré Kondiano, âgée de 17 ans. Les corps de Maciré Soumah, 5 ans, et de la plus jeune victime, âgée de 3 ans, sont toujours recherchés.

Dans ce même quartier, le corps d’un policier de la BAC 5 a été retrouvé. Sur les lieux, les autorités pointent du doigt l’urbanisation anarchique comme l’une des causes aggravantes de ces drames.

« J’interpelle les autorités compétentes sur la question des constructions anarchiques. Construire au bord d’un marigot, c’est s’exposer au danger. Il vaut mieux procéder à des déguerpissements que de laisser des familles risquer leur vie », a déclaré Moïse Kamano, chef de secteur de Lenoyah.

Les recherches se poursuivent avec le soutien des proches des victimes pour retrouver les corps toujours disparus.

À Sankoumbaya, un quartier relevant de la commune de Tombolia, cinq autres personnes issues d’une même famille ont également trouvé la mort dans la nuit.