Face aux récentes inondations qui ont frappé la capitale guinéenne, faisant plusieurs morts et d’importants dégâts matériels, le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), Cellou Dalein Diallo, a exprimé sa compassion et lancé un appel à la solidarité en faveur des sinistrés.

Dans une déclaration publiée sur sa page Facebook, l’ancien Premier ministre a déploré les conséquences tragiques des pluies diluviennes qui se sont abattues sur Conakry ces derniers jours. “Ces intempéries ont semé la tristesse et la désolation. Des vies ont été injustement arrachées, des familles plongées dans le deuil, des habitations détruites. C’est une tragédie nationale”, a-t-il écrit.

Cellou Dalein Diallo s’est incliné devant la mémoire des victimes et a adressé un message de compassion aux familles endeuillées et aux personnes affectées.

Face à l’ampleur du drame, le leader politique a appelé à une mobilisation immédiate et coordonnée des structures, militantes et responsables de son parti : “Dans les quartiers, dans les communes, sur le terrain, organisons-nous pour apporter aide, réconfort et soutien concret aux victimes.”

Au-delà de l’UFDG, il a invité l’ensemble des Guinéens, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, à faire preuve de solidarité et d’humanité : “Dans la douleur, nous devons rester unis. Dans la détresse, chaque geste compte”, a-t-il insisté.

Cellou Dalein Diallo a formulé des prières pour les victimes et pour le pays : “Que Dieu console les cœurs brisés, accueille les âmes de nos disparus et préserve notre nation des épreuves à venir.”