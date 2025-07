Alors que plusieurs personnes ont perdu la vie et d’autres sont portées disparues à la suite des fortes pluies qui se sont abattues sur la capitale Conakry dans la nuit du mercredi 30 au jeudi 31 juillet 2025, l’Agence nationale de la météorologie (ANM) a émis un nouveau bulletin d’alerte annonçant un risque très élevé d’inondations dans plusieurs régions du pays au cours des prochaines 48 à 72 heures.

Selon l’ANM, des averses accompagnées d’orages sont attendues dans plusieurs localités de la Basse, de la Moyenne et de la Haute Guinée. Les villes les plus exposées sont : Conakry, Mamou, Kindia, Boké, Kamsar, Coyah, Dubréka, Forécariah et Boffa, qui pourraient être fortement touchées.

Cette alerte intervient alors que la capitale a déjà été éprouvée par de violentes précipitations, causant plusieurs décès, des blessés et d’importants dégâts matériels.

Face à cette situation, l’ANM appelle les populations vivant dans les zones à risque — notamment les quartiers situés en contrebas — à faire preuve d’une vigilance accrue. L’agence recommande de limiter les déplacements non essentiels et de rester à l’abri en cas d’averses prolongées.