Benjamin Kamano, habitant du secteur Lenoyah, dans le quartier Soumambossia (Commune de Lambanyi), a vu sa vie basculer dans la nuit du mercredi 30 au jeudi 31 juillet 2025 suite à une inondation qui a touché son domicile. Cette nuit-là, sa femme et ses trois filles adoptives ont été emportées par les eaux de ruissellement provoquées par de fortes pluies. Seul survivant du drame, il livre un témoignage bouleversant.

« Les fortes pluies ont commencé dans la nuit d’hier, à partir de 22h. Comme je suis souffrant, à partir de 00h26, je me suis levé pour prendre mes produits. Quelques instants après, le sommeil m’a pris d’un seul coup, comme ça. Un instant après, j’entends le cri des enfants. Ils disent : “Ah, papa, il y a une inondation, l’eau est rentrée.” C’est à ce moment que je me suis réveillé, et toute la maison était inondée. Le matelas, même, sous l’eau», explique-t-il.

Pris de panique, Benjamin tente de sauver sa famille, mais se retrouve coincé : « Je me suis précipité pour sauver les enfants. Malheureusement, la porte ne s’ouvre que de l’extérieur. Pendant ce temps, l’eau a bloqué ma porte. Je me suis battu par tous les moyens pour sauver les enfants, mais impossible, je n’ai pas pu. Pendant ce temps, ils ne faisaient que crier. »

La tragédie a atteint son paroxysme lorsque la maison a cédé sous la pression des eaux.

« Au moment où j’ai demandé aux enfants : “Est-ce que vous êtes en vie ? Est-ce que vous êtes en vie ?”, tout d’un seul coup, le mur s’est effondré sur eux. »

Dans un ultime sursaut de survie, il réussit à s’extirper des décombres.

« J’ai subitement pris le pion du bâtiment, je me suis accroché là-bas jusqu’à ce que j’ai pu sortir pour alerter un de nos voisins, monsieur Barry. »

Avec ce dernier, il découvre l’étendue des dégâts :

« À deux, quand nous sommes passés derrière la maison, on a trouvé que le bâtiment était complètement effondré. Une partie est tombée sur ma femme, qui est morte sur place. On a regardé, mais l’eau avait emporté les trois enfants aux environs de 1h du matin. »

Parmi les victimes figurent Maciré Kamano, épouse du rescapé, son homonyme Maciré Kondiano, âgée de 17 ans. Les corps de Maciré Soumah, 5 ans, et d’une fillette de 3 ans, sont toujours activement recherchés.

En dépit du choc, Benjamin Kamano remercie la solidarité de ses voisins :

« Je remercie tout le quartier pour leur assistance. Là où je suis comme ça, même les habits que je porte à présent, c’est les voisins qui me les ont donnés. Je suis vraiment brûlé comme ça. Que l’État nous vienne au secours. »