Porté disparu depuis la soirée du mercredi 30 juillet 2025, le corps sans vie d’Ibrahima Kalil Keïra, directeur général adjoint de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), a été retrouvé ce jeudi 31 juillet au niveau du pont de Nongo, à Conakry. L’information a été confirmée par le ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique.

Dans une publication sur sa page officielle, le ministère a exprimé sa profonde tristesse face à cette perte :

« C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre cher collègue Ibrahima Kalil Keïra, directeur général adjoint de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI Guinée), survenu le 31 juillet 2025, suite aux inondations dramatiques survenues au niveau du pont de Nongo. »

Emporté par les eaux, Ibrahima Kalil Keïra est décrit par ses collègues comme un professionnel engagé, un homme intègre et apprécié de tous.

« En ce moment douloureux, le ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique (MPTEN) s’associe à la peine de sa famille, de ses proches et de l’ensemble des collaborateurs de l’ANSSI. Nos pensées les plus sincères les accompagnent », conclut le département.