La nomination de l’ancien député de l’UFDG à la tête du ministère de la Jeunesse continue de susciter des réactions au sein de la classe politique. Rafiou Sow, président du PRP et membre des Forces vives, salue cette arrivée et espère que Cellou Baldé restera fidèle à ses engagements en faveur de la justice et de la démocratie.

Lors de son passage dans l’émission Droit de Savoir sur West Africa TV, il a salué cette entrée au gouvernement, tout en mettant en garde contre tout soutien à une éventuelle candidature du général Doumbouya.

« Moi, ce n’est pas seulement le fait qu’il puisse assumer cette fonction, mais je suis content de son entrée dans le gouvernement. C’est quelqu’un qui était avec nous dans les Forces vives, qui défendait des valeurs républicaines comme la justice. Aujourd’hui, il est mieux placé pour continuer à défendre ces valeurs, parce qu’il est devenu plus proche du général Mamadi Doumbouya. À travers les conseils des ministres, il peut toujours porter cette voix. Je lui accorde un bénéfice du doute », a déclaré Rafiou Sow, estimant que Cellou Baldé a accepté librement de travailler avec le CNRD.

Cependant, le leader du PRP émet quelques réserves, notamment en ce qui concerne une éventuelle promotion de la candidature de l’actuel président de la transition. « Je n’ai jamais entendu Cellou Baldé faire la promotion de la candidature du général Mamadi Doumbouya. Il a battu campagne pour le “oui” lors de la vulgarisation du projet de nouvelle Constitution, mais le jour où je le verrai soutenir le maintien du général, je vous assure que je serai l’un des premiers à l’interpeller. Pour le moment, je ne peux l’accuser de cela. »

Rafiou Sow a également invité son ancien camarade des Forces vives à s’inspirer de l’exemple de Khalifa Gassama Diaby, ancien ministre des Droits de l’Homme. « Ce n’est pas parce qu’il est dans un gouvernement qu’il ne peut plus défendre les valeurs qu’il a toujours portées dans l’opposition. Nous avons vu un certain Gassama Diaby ici, qui était dans un gouvernement que je combattais, mais il défendait des principes. Il faut que Cellou Baldé en prenne conscience », a-t-il martelé.