Le verdict tant attendu du procès du massacre du Stade du 28 septembre 2009 sera rendu ce mercredi 31 juillet 2024, par le tribunal de première instance de Dixinn, délocalisé à la Cour d’appel de Conakry. Ce procès, entamé en septembre 2022, concerne l’un des événements les plus tragiques de l’histoire récente de la Guinée, où plus de 150 manifestants ont été tués et des centaines blessés par les forces de sécurité lors d’une manifestation pacifique.

Le procès a duré 18 mois et implique 11 accusés, tous ayant nié les faits qui leur sont reprochés. Le 22 mai dernier, le procureur Algassimou Diallo a requis des peines sévères pour les accusés, s’alignant sur les demandes des 750 parties civiles. Il a demandé la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 30 ans pour des figures de proue telles que l’ex-chef de la junte Moussa Dadis Camara, le colonel Tiegboro Camara, Blaise Goumou, Marcel Guilavogui, Abdoulaye Chérif Diaby, et Alpha Amadou Baldé. Tous sont accusés de crimes contre l’humanité, y compris meurtres, viols et tortures.

Pour d’autres accusés comme le colonel Ibrahima Camara dit Kalonzo, Aboubacar Sidiki Diakité alias Toumba, et Paul Mansa Guilavogui, le procureur a requis des peines de 15 ans de réclusion criminelle. Mamadou Aliou Keita et Cécé Raphaël Haba sont eux confrontés à des peines de 14 ans de réclusion pour crimes contre l’humanité, viols et tortures.

Une grève, qui dure deux semaines maintenant, pourrait empêcher la participation des avocats de toutes les parties au délibéré. Bien que leur présence ne soit pas nécessaire pour cette audience consacrée uniquement à la délibération, leur absence sera fortement remarquée tant au niveau national qu’international.

Le verdict représente un moment important pour la justice en Guinée, offrant une opportunité de rendre justice aux victimes et d’établir un précédent contre l’impunité. La décision judiciaire sera scrutée de près et pourrait avoir des répercussions significatives sur la scène politique guinéenne et sur la perception de la justice dans le pays.