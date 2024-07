La compagnie TransGuinéen et ses partenaires ont clôturé, ce mardi 30 juillet 2024, les activités célébrant leurs deux années d’existence. Durant ces deux jours, la compagnie TransGuinéen, le Winning Consortium Simandou, Rio Tinto Simfer, et d’autres partenaires ont animé des panels pour aider à mieux comprendre les enjeux du projet Simandou.

Lors du panel co-animé avec le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Alpha Bacar Barry, M. Robin Lu, directeur financier de Winning Consortium Holdings, a souligné que dans la réalisation du gigantesque projet Simandou, ils feront tout pour que la Guinée, et surtout sa jeunesse, puisse jouir pleinement de ses droits. Il a également indiqué que certains projets seront réservés exclusivement aux jeunes talentueux, en leur attribuant des bourses. “Cela prend en compte l’avenir des Guinéens. Nous avons de nombreuses idées pour le contenu local. Nous avons de nombreux défis à relever. Nous avons beaucoup d’activités minières. Depuis 50 ans, nous travaillons dans ce sens et nous œuvrons pour que cela profite aux Guinéens. Nous cherchons aussi à renforcer nos capacités pour développer davantage de talents. L’académie Simandou prend en compte tous ces aspects. Par exemple, Winning Consortium Simandou a commencé en 2021 à collaborer avec les universités de Conakry dans le cadre de formations, avec des programmes de deux ans et de quatre ans. Nous formons également des formateurs, et ces formations seront assurées par des Guinéens. Notre vision pour la CTG est de créer des opportunités de travail qui incluent les entrepreneurs locaux et les Guinéens au sens large.”

Cette dernière journée de la célébration de l’anniversaire de la CTG a également été marquée par la signature d’un contrat entre le gouvernement guinéen, Rio Tinto, et Chalco Iron Ore Holdings, pour une commande de locomotives auprès de Wabtec Corporation (NYSE : WAB).

Le montant du contrat s’élève à 277 millions USD et prévoit la fourniture de locomotives pour le transport de minerai de fer de haute qualité sur un chemin de fer multi-usages de plus de 620 km, depuis la chaîne de montagnes du Simandou vers un port situé à Morebaya, au sud de Conakry.

La locomotive ES43ACmi commandée est une locomotive à double cabine équipée d’un moteur de la série Evolution de 4 500 chevaux. En plus d’offrir le meilleur rendement énergétique de sa catégorie, elle offre des performances excellentes dans des environnements à haute température. Elle est également capable de respecter les normes d’émission UIC 3A et Tier 3 de l’Agence américaine de protection de l’environnement.

Le chemin de fer TransGuinéen et l’infrastructure portuaire du projet Simandou sont développés par le gouvernement de la République de Guinée, SimFer, et Winning Consortium Simandou (WCS).

Une fois achevées, toutes les infrastructures co-développées et les équipements roulants seront transférés à la Compagnie du TransGuinéen (CTG), qui en assurera l’exploitation. Simfer et WCS détiennent chacun une participation de 42,5 % dans la CTG, les 15 % restants étant détenus par le gouvernement guinéen.

“Notre nouveau partenariat avec Wabtec représente une étape importante pour le projet Simandou et nous rapproche encore plus de la réalisation du chemin de fer TransGuinéen, une infrastructure cruciale qui peut contribuer au développement économique du pays. Ce partenariat renforce notre détermination à réaliser le projet Simandou dans le respect des normes environnementales mondialement reconnues, en nous dotant de locomotives offrant le meilleur rendement énergétique de leur catégorie et capables de respecter les normes internationales en matière d’émissions”, a déclaré le directeur général de SimFer, Chris Aitchison.

Dans son discours de clôture, le Premier ministre Amadou Oury Bah a affirmé que certains Guinéens se sont “immanquablement” demandé pourquoi avoir mis tant d’énergie à fêter les deux années de la compagnie TransGuinéen, alors que son opérationnalisation débute à peine et que le projet économique n’est pas encore achevé. En réponse, le chef du gouvernement a clairement indiqué que la compagnie TransGuinéen incarne en elle-même le projet Simandou.

Selon lui, c’est un rêve devenu réalité après plusieurs décennies d’efforts. Pour Bah Oury, à travers cet anniversaire, l’État souhaite “exprimer sa fierté pour le chemin parcouru. Mais nous voulons surtout signifier que la CTG est aussi un vecteur de la transformation économique de la Guinée et un symbole de notre ambition au service des Guinéens. En outre, c’est l’expression de la renaissance de la Guinée. Cette renaissance, autrefois rêvée, est en train de se réaliser”.