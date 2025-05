La nouvelle Directrice Générale du Patrimoine Bâti Public, Souadou Baldé, a officiellement pris ses fonctions ce samedi 31 mai 2025. À cette occasion, elle a exprimé sa gratitude envers le Président de la transition et a présenté les grandes lignes de sa vision pour cette institution stratégique.

Souadou Baldé a tout d’abord fait savoir que sa nomination est une marque forte de confiance, un honneur qu’elle mesure à sa juste valeur. “Je m’engage à y répondre avec intégrité, dévouement et professionnalisme.”

La nouvelle Directrice Générale a également salué la portée symbolique de sa nomination, qu’elle considère comme une reconnaissance du leadership féminin dans la sphère publique guinéenne.

“La décision du Chef de l’État de confier cette responsabilité à une femme est une illustration concrète de sa vision d’une Guinée juste et inclusive. C’est un signal fort en faveur de l’expertise féminine.”

Elle a ensuite exposé sa feuille de route pour la Direction Générale du Patrimoine Bâti Public, en soulignant l’importance stratégique de cette institution.

“Le patrimoine bâti public ne se résume pas à des édifices ou des terrains. Il incarne la présence de l’État, soutient nos services publics, constitue un levier de développement économique et symbolise notre souveraineté.”

Souadou Baldé définit quatre axes majeurs pour guider son action.

Elle a insisté sur la nécessité de procéder à un inventaire exhaustif et fiable de tout le patrimoine bâti public, afin d’assainir les bases de données existantes et de lutter contre les occupations illégales ou les détournements.

“Conformément aux directives du Chef de l’État, la transparence sera le maître-mot de notre gestion. Cela implique des processus clairs, des règles connues de tous et une reddition régulière des comptes.”

Elle a souligné l’importance de l’optimisation des ressources et de la rationalisation des dépenses, soulignant que la digitalisation sera un levier majeur de modernisation. “Elle vise à améliorer la gestion, la maintenance et la durabilité des infrastructures publiques.”

Souadou Baldé a exprimé sa volonté de bâtir une administration exemplaire fondée sur l’éthique, la discipline et la performance des équipes.

“Vous êtes la force vive de cette Direction Générale. J’attends de chacun le plus haut niveau d’engagement au service de l’intérêt général.”

Elle appelle ses collaborateurs à se mobiliser pour relever ensemble les nombreux défis qui les attendent.

“Les enjeux sont importants, mais notre capacité collective à les affronter est immense. Travaillons main dans la main, avec détermination et intégrité, pour faire de cette direction une référence en matière de gestion publique.”

Elle a conclu son allocution par un message fort de dévouement. “Mon engagement envers la République de Guinée est total et indéfectible. Je me consacrerai pleinement à cette mission, avec la détermination et le courage qu’exige la vision du Chef de l’État.”