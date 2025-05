À l’approche de la célébration de l’Aïd El-Kébir, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a adressé des instructions précises à plusieurs membres du gouvernement, dans le but d’anticiper les risques liés aux déplacements massifs de populations à l’intérieur du pays.

Lors du Conseil des ministres tenu le jeudi 30 mai 2025, le chef de l’État a abordé la question en soulignant l’importance de la fête pour la communauté musulmane. “Le Président de la République a commencé son message à l’attention de la communauté musulmane qui s’apprête à célébrer la fête de El-Kébir la semaine prochaine, en leur souhaitant par anticipation une bonne fête à toutes et à tous. La célébration de cette fête occasionne habituellement de nombreux déplacements à l’intérieur du pays.”

Conscient des drames routiers récurrents à cette période, le général Doumbouya a invité les autorités à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des citoyens. “Ainsi, par anticipation, le chef de l’État a demandé au Premier ministre, chef du gouvernement, au ministre de l’Information et de la Communication, de procéder à une sensibilisation intense et ciblée à l’attention des usagers de la route. Aussi, il a inscrit au ministre de la Défense et de la Sécurité de prendre toutes les dispositions pour renforcer la sécurité routière pendant cette période à risque.”

Les ministres concernés — Bah Oury (Premier ministre), Fana Soumah (Information et Communication), Aboubacar Sidiki Camara (Défense) et Bachir Diallo (Sécurité) — sont donc appelés à agir rapidement pour encadrer ces déplacements et éviter de nouveaux drames.