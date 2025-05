Dans le cadre du renforcement des liens historiques et de coopération bilatérale entre la République de Guinée et la République du Sénégal, le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, effectuera une visite d’amitié et de travail à Conakry du 1er au 2 juin 2025.

Cette visite officielle intervient une semaine après la tenue réussie de la 6ᵉ session de la Grande Commission mixte de coopération entre les deux pays, qui s’est déroulée à Conakry, en présence des ministres des Affaires étrangères du Sénégal et de la Guinée. Cette rencontre a permis d’élargir le cadre de coopération bilatérale, notamment dans les domaines de la sécurité, du commerce, des transports, de l’énergie et de l’enseignement supérieur.

Le chef du gouvernement sénégalais est attendu à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry ce samedi 1er juin à 15h00. Il sera accueilli par son homologue guinéen, le Premier ministre Bah Oury, avant d’entamer une série d’entretiens bilatéraux de haut niveau.

La délégation conduite par M. Sonko sera reçue par le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, au palais présidentiel. Cette audience sera l’occasion d’aborder des questions d’intérêt commun, dans un contexte régional marqué par des enjeux sécuritaires et économiques majeurs.

Le Premier ministre sénégalais quittera Conakry le dimanche 2 juin à 17h00, à l’issue de cette visite placée sous le signe de la fraternité, du dialogue et de la coopération renforcée entre les deux peuples.