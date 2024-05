Après ses défaites contre le Hafia FC et le FC Séquence, l’ASM Sangaredi a renoué avec le succès ce soir contre la Flamme Olympique et occupe désormais la première place de la Ligue 1 guinéenne. Et si c’était la bonne année pour l’ASM Sangarédi ?

Victorieuse ce soir face à la Flamme Olympique (2-1), Mohamed Camara (auteur d’un doublé) et ses coéquipiers ont repris leurs bâtons de pèlerin en route vers les sommets du championnat national.

Si les deux défaites (3-1) contre le Hafia FC et (1-0) contre le FC Séquence avaient éclipsées la fameuse série de 6 victoires consécutives, les hommes de Souleymane Camara sont de retour au premier plan et n’ont pas encore dit leur dernier mot. En attendant le match du Club Industriel de Kamsar, les Mineurs trustent le fauteuil de leader.

Cette saison 2023-2024 de Ligue 1 s’annonce passionnante et sera disputée jusqu’au bout. Puisqu’à 5 journées de la fin du championnat, 6 clubs ont encore la possibilité de s’offrir la couronne.

Le Classement :

1 – ASM Sangaredi (39 points)

2 – Milo FC (38 points)

3 – CI Kamsar (37 points), -1 match

4 – Hafia FC (35 points), -1 match

5 – Horoya AC (31 points)