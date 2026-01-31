Nommé Premier ministre le 26 janvier 2026 et entré en fonction le 28 janvier, Bah Oury dispose désormais de sept (7) jours pour se conformer à l’une des obligations majeures prévues par la Constitution guinéenne : la déclaration de son patrimoine.

Selon l’article 82 de la Constitution, le Premier ministre est tenu de déposer, dans un délai n’excédant pas dix (10) jours à compter de sa prise de fonction, une déclaration écrite, sur l’honneur, de ses biens auprès de la Cour constitutionnelle. À ce stade, aucune information officielle ne confirme que le chef du gouvernement de la 5ᵉ République a accompli cette formalité, pourtant essentielle au respect des principes de transparence et de bonne gouvernance.

Le délai légal étant désormais engagé, le nouveau Premier ministre est donc soumis à un compte à rebours constitutionnel, dont l’issue est attendue avec attention par l’opinion publique et les observateurs de la vie institutionnelle.

À titre de comparaison, le président Mamadi Doumbouya, avait procédé à la déclaration de ses biens le 22 janvier, soit cinq jours seulement après son investiture, se conformant ainsi aux exigences de la loi fondamentale.

La déclaration de patrimoine constitue un pilier central de l’État de droit. Elle vise à renforcer la crédibilité des institutions et à promouvoir la culture de la reddition des comptes au sommet de l’État.