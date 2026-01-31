La Fédération sénégalaise de football (FSF) a décidé de ne pas interjeter appel des sanctions disciplinaires et financières prononcées par la Confédération africaine de football (CAF) à l’issue de la finale de la CAN 2025. Ces mesures concernent notamment le sélectionneur Pape Bouna Thiaw ainsi que les joueurs Ismaïla Sarr et Iliman Cheikh Baroy Ndiaye.

Dans un communiqué officiel, l’instance dirigeante du football sénégalais indique avoir “pris acte” de la décision rendue le 28 janvier 2026 par le Jury disciplinaire de la CAF. “Après analyse de ladite décision, la FSF a notifié à l’instance continentale sa volonté de ne pas interjeter appel des sanctions sportives et financières prononcées à son encontre”, précise le document.

La Fédération souligne que cette renonciation aux voies de recours s’applique également aux sanctions individuelles visant le sélectionneur national, ainsi que les deux joueurs concernés. Sur le plan financier, la FSF a écopé d’une amende de 15 000 dollars « pour faute disciplinaire de l’équipe nationale, cinq joueurs ayant reçu des avertissements ».

À cela s’ajoutent deux sanctions majeures : une amende de 300 000 dollars pour le comportement jugé inapproprié des supporters sénégalais, considéré comme préjudiciable à l’image du football, ainsi qu’une autre amende de 300 000 dollars pour le comportement antisportif des joueurs et de l’encadrement technique, en violation des principes de fair-play, de loyauté et d’intégrité. “En application des dispositions de l’article 91.4 du Code disciplinaire de la CAF, la Fédération Sénégalaise de Football confirme qu’elle assume l’entière responsabilité financière relative aux amendes infligées à son association, à son encadrement technique ainsi qu’à ses joueurs”, souligne la FSF.

Tout en acceptant les sanctions, la Fédération réaffirme néanmoins sa volonté de défendre ses intérêts au sein des instances dirigeantes du football africain. “Elle entend toutefois inscrire son action dans le strict respect de ses obligations statutaires, œuvrant ainsi à la promotion des règlements de la CAF, à l’intégrité du jeu et au rayonnement du football africain”.