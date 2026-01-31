Le Premier ministre, Bah Oury, a de nouveau exprimé sa satisfaction et sa joie quant au processus politique ayant permis à la Guinée d’organiser, dans un climat de paix, le référendum constitutionnel et l’élection présidentielle ayant conduit à l’accession de Mamadi Doumbouya à la magistrature suprême. Selon lui, ces avancées démocratiques ont été consacrées par des décisions majeures, permettant au pays de retrouver sa place au sein des instances de l’Union africaine et de la CEDEAO.

Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook officielle, le chef du gouvernement a salué la résilience du peuple guinéen, ainsi que sa capacité de mobilisation et la dynamique engagée pour un retour à l’ordre constitutionnel de manière ordonnée et efficace.

« J’ai eu ce retour, et ce qui est très important, puisque j’ai eu l’occasion d’échanger avec les responsables, le président de la commission de la CEDEAO, qui a été particulièrement impressionné par le chemin que la Guinée a suivi », a-t-il déclaré, mettant en avant la trajectoire empruntée par le pays.

Poursuivant, Bah Oury estime que l’expérience guinéenne tend à faire école sur le continent. « Et notre pays devient de plus en plus une référence, une référence d’une transition. Je ne veux pas dire que tout a été parfait, mais l’exemple de la Guinée, au regard des questionnements, des transitions en Afrique et ailleurs, la Guinée sera présentée comme un modèle dont il faut étudier les réussites pour que d’autres puissent s’en inspirer », a-t-il ajouté.

Le Premier ministre a, par ailleurs, rassuré que la Guinée s’inscrit désormais dans une logique de restauration durable de l’ordre constitutionnel, à travers la mise en œuvre de réformes indispensables visant à garantir un processus de dévolution du pouvoir strict, transparent et efficace.

« Et c’est la raison pour laquelle, plus que jamais, le programme national de recensement administratif à vocation d’état civil permettant de générer le numéro d’identification personnelle est un objectif stratégique majeur qui permettra à terme d’assurer la transformation des modalités d’organisation des élections, ce que nous avons déjà commencé avec le fichier électoral », a-t-il expliqué.

Bah Oury a également précisé que ce processus sera étendu à l’ensemble des administrations publiques, « pour que la Guinée soit désormais gouvernable et que les autorités en situation de responsabilité puissent avoir les moyens de piloter la marche du pays pour éviter des crises comme on l’a connu par le passé », a-t-il conclu.