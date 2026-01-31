Invité de GMD TV, le Premier ministre Bah Oury a réaffirmé sa vision d’une transformation profonde de l’espace politique guinéen, condition indispensable, selon lui, à la réussite des réformes économiques, institutionnelles et sociales engagées par les autorités de la transition.

Selon le chef du gouvernement, les ambitions de développement du pays restent étroitement liées à une refonte du champ politique. « La transformation économique, la transformation des infrastructures et institutionnelle ne pourra pas être si on n’a pas une transformation de l’espace politique, de la mise en œuvre des dynamiques permettant l’émergence d’une nouvelle classe politique plus responsable, plus vertueuse, plus tournée vers les préoccupations des plus nombreux de la population guinéenne », a-t-il déclaré.

Toutefois, cette vision affichée se heurte à la réalité du contexte politique actuel. La sortie médiatique du Premier ministre intervient alors que plusieurs grandes formations politiques, notamment l’UFDG, le RPG, le PADES, le PEDN et l’UFR, demeurent écartées du processus politique en cours.

Une situation qui met en évidence une contradiction entre le discours de rassemblement prôné par Bah Oury et l’exclusion persistante de certains acteurs majeurs de la vie politique nationale.

Ces déclarations s’inscrivent dans la continuité de celles tenues lors de son installation officielle à la Primature, le 28 janvier 2026. À cette occasion, Bah Oury avait déjà souligné que la démocratie et le développement durable de la Guinée ne peuvent se construire sans une participation inclusive. « L’État assumera pleinement ses responsabilités, mais la construction démocratique et le développement durable de la Guinée exigent la contribution de toutes les forces vives. C’est à cette exigence que le gouvernement consacre son action », avait-il affirmé.