L’ancien président de la République de Guinée, Alpha Condé, a adressé un message poignant à ses compatriotes à l’aube de l’année 2025. Dans cet appel, il déplore avec fermeté les actes odieux de kidnappings, de privations arbitraires de liberté et d’autres violations graves des droits humains qui secouent le pays. Il appelle, avec urgence et détermination, à l’unité nationale pour défendre la souveraineté et la dignité de la Guinée face à la situation actuelle.

Dans un discours de trois pages publié sur sa page Facebook, l’ancien locataire de Sékhoutouréya a indiqué que les Guinéens, qui s’apprêtent à accueillir la nouvelle année 2025, doivent aussi se rappeler que ce 31 décembre 2024 devrait marquer un nouveau départ « selon les promesses des vendeurs d’illusions pour notre pays, avec le retour à l’ordre constitutionnel, et ce, devant la CEDEAO et devant la communauté internationale. Il n’en est malheureusement rien. »

Pour Alpha Condé, en ne respectant pas ses engagements, le président de la transition qu’il a nommé « ancien légionnaire français et sa clique mafieuse sans foi ni loi » offense à nouveau le peuple guinéen et plonge notre beau pays, la Guinée, dans une inquiétude totale. « Cette situation inédite d’usurpation de pouvoir démocratique durerait encore, sous nos yeux de Guinéens patriotes, pendant combien de temps ? », s’est-il interrogé avant de rappeler que trop de Guinéens et Guinéennes, militaires et civils, ont été victimes de privations injustifiées de liberté, de disparitions forcées et d’assassinats crapuleux.

« Les tentatives d’intimidation pour effrayer le vaillant peuple de Guinée, qui menacent notre cohésion sociale et minent les fondements de notre nation, sont néanmoins vouées à l’échec. Combien de temps faudra-t-il encore supporter cette insécurité et cette gabegie incommensurable qui gangrènent notre pays depuis bientôt quatre années successives ? », s’est-il de nouveau interrogé avant de lancer un message aux forces armées guinéennes.

« En tant que Chef Suprême des Forces Armées Guinéennes, j’invite instamment tous les hommes en tenue encore patriotes, toutes catégories confondues, à se mettre aux côtés du vaillant peuple guinéen, décidé à se libérer du joug de la junte des narcotrafiquants usurpateurs du pouvoir démocratique. Levons-nous pour défendre notre pays, nos valeurs et notre dignité. »