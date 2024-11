Lors d’un point de presse tenu ce samedi 30 novembre 2024, le Bloc Libéral (BL) s’est exprimé sur la recrudescence de l’insécurité en Guinée, marquée par les enlèvements devenus un nouveau mode opératoire.

La formation politique dirigée par Faya Millimouno dénonce cette crise sécuritaire marquée par une hausse dramatique des crimes, des vols à mains armées, des viols, des enlèvements et des kidnappings qui plonge les populations dans la peur et l’incertitude.

“Ces actes sont perpétrés aussi bien dans les quartiers urbains que dans les zones rurales. Même les lieux censés être des sanctuaires, comme les écoles et les lieux de culte, ne sont plus épargnés”, regrette le parti dans un communiqué lu par Ibrahima Mbemba Bah, responsable à la communication.

Plusieurs cas enregistrés ces derniers temps à Conakry et environs cités par le BL illustrent cette situation. Les responsables du Bloc libéral gardent en mémoire la mort d’Aïcha Bah, une fillette de 8 ans retrouvée sans vie dans les toilettes de son école à Kagbélen après avoir subi des violences physiques et sexuelles, l’enlèvement de l’opérateur économique, Alassane Diallo à Koloma Soloprimo, l’enlèvement de Saadou Nimaga, ancien secrétaire général au ministère des mines, en plein centre-ville de Conakry, l’arrestation pour une destination inconnue de Foniké Mengué et Billo Bah, entre autres.

Le parti affirme que ces actes ignobles révèlent l’échec manifeste des autorités de la transition à assumer leur rôle d’assurer la sécurité des personnes et de leurs biens.

Il regrette également qu’au lieu de répondre avec fermeté, les autorités minimisent la gravité de la situation, allant jusqu’à banaliser les disparitions forcées.

Face à cette situation jugée intolérable, le Bloc Libéral exige des autorités de la transition, “des mesures urgentes pour sécuriser le Grand Conakry par un déploiement renforcé des forces de l’ordre dans les zones à risque; 2. La garantie du droit à la sécurité pour tous les citoyens, sans discrimination ni favoritisme, la mise en place de commissions d’enquêtes sur les nombreux cas de crimes, de disparition et d’enlèvement, le développement d’une communication régulière sur l’état d’avancement des enquêtes en cours, un dialogue inclusif avec toutes les parties prenantes, y compris les organisations de la société civile, pour identifier les causes profondes de l’insécurité et y apporter des solutions durables, es réformes profondes des forces de sécurité afin de restaurer la confiance des citoyens en leur capacité à protéger la population, l’implication des différentes sensibilités de la société civile dans la lutte contre l’insécurité, à travers la mise en place d’une approche participative, basée sur la sensibilisation des citoyens sur les dangers que constituent les différents phénomènes criminels et, par la même occasion, les convaincre à coopérer avec les services de sécurité dans ce sens”, déclare Mbemba Bah.

Le Bloc Libéral invite par ailleurs la communauté internationale pour qu’elle prenne conscience de cette crise sécuritaire, et qu’elle soutient la Guinée dans le rétablissement de l’ordre, dans le respect des droits humains et des valeurs démocratiques.