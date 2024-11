Après avoir passé près de 30 jours à l’intérieur du pays, notamment à Kankan, N’zérékoré et Labé, dans le cadre de la vulgarisation de l’avant-projet de la nouvelle Constitution, le président du Conseil national de la transition s’est rendu ce samedi 30 novembre 2024 dans la commune urbaine de Coyah. Lors de cette visite, Dansa Kourouma a expliqué aux citoyens plusieurs aspects clés de l’avant-projet de la nouvelle Constitution.

La délégation du CNT s’est d’abord rendue chez le Kountigui de Coyah dans la matinée avant de rejoindre la maison des jeunes où des citoyens étaient mobilisés. Dans son discours en soussou, la langue du terroir, Dansa Kourouma a détaillé le contenu de l’avant-projet de la nouvelle Constitution.

“Dans la nouvelle Constitution, l’éducation est gratuite et obligatoire. Aucun enfant ne sortira de l’école sans y avoir passé 16 ans. Elle prévoit aussi la couverture maladie universelle. Lorsque vous tombez malade, vous serez obligatoirement soigné par l’État. Il suffit de vous acquitter d’une contribution annuelle dont le montant sera fixé en fonction de la capacité des populations. Par exemple, si le montant est fixé à 100 000 GNF, même si le traitement de votre maladie coûte 60 millions, vous serez soigné avec vos 100 000 Gnf. Vos terres cultivables ne seront plus vendues aux nantis, aux étrangers. Les étrangers peuvent travailler sur vos terres cultivables, mais ne peuvent plus les racheter. Le statut des anciens présidents sera respecté. Dorénavant, un ancien président et son épouse seront pris en charge par l’État à vie. Elle prévoit que, pour être député à l’Assemblée nationale, il n’est pas nécessaire d’être politicien. Tout Guinéen qui bénéficie de la confiance de ses concitoyens peut être député. Après l’Assemblée nationale, il y aura le Sénat, réservé aux doyens, à tous ceux qui auront 40 ans et plus. Les sénateurs seront issus des régions naturelles, de Conakry et de Kassa de manière équitable”, a expliqué Dansa Kourouma, ajoutant que le Sénat aura pour rôle de veiller au respect des coutumes et mœurs, et sera l’organe qui prodiguera des conseils au Président de la République dans ses prises de décisions.

Après avoir énuméré des actions significatives entreprises par le CNT dans le cadre de la transition, le Colonel Yaya Kalissa, préfet de Coyah, a exprimé l’adhésion des populations aux idéaux du président Mamadi Doumbouya. “Pour illustrer l’adhésion totale des citoyens et citoyennes de Coyah au processus de vulgarisation de l’avant-projet de la Constitution de la République de Guinée, permettez-moi de vous réaffirmer leur engagement et leur détermination à soutenir les nobles idées du Président du CNRD et du CNT. La population entière de Coyah adopte et approuve les recommandations concernant les points essentiels de cet avant-projet”

La journée a été clôturée par la lecture du Saint Coran et des prières pour la paix dans le pays à la grande mosquée de Coyah.