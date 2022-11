Le témoignage de l’ancien ministre Tibou Camara sur PV, a été lu ce mercredi 30 novembre 2022, au cours de l’audience. Il relate l’histoire du coup de fil entre le capitaine Moussa Dadis Camara et le président de l’UFR monsieur Sidya Touré.

L’ancien ministre d’État et conseiller spécial du président Alpha Condé, indique d’abord qu’il était en consultation avec le président sur la nécessité ou non d’autoriser la manifestation des leaders politiques au stade. Dans leurs échanges, Tibou Camara souligne que le président Dadis avait suggéré de décaler la manifestation et de délocaliser le lieu.

«Lorsque le problème de cette manifestation s’est posé, chacun a été consulté pour donner son avis, sur la nécessité ou non, de laisser faire la manifestation. Personnellement étant pour le respect des libertés démocratiques, j’ai essayé de convaincre le président du CNDD, pour qu’il autorise la manifestation, surtout que les manifestations de soutien étaient sur le terrain. Je suis parvenu à le convaincre sur ce principe, mais il a demandé de décaler la date et surtout de délocaliser le lieu. Il a cité par exemple le stade de Nongo. C’est en ce moment, il a pris mon téléphone pour joindre monsieur Sidya Touré et le faire part de sa proposition par rapport à la manifestation. C’est ainsi, il est parvenu à joindre monsieur Sidya Touré […]. C’est Dadis qui a parlé à monsieur Sidya Touré avec mon téléphone», avait-il déclaré sur son procès verbal daté d’août 2017.

Ce passage a été lu par Me Jocamey Haba, l’un des avocats du capitaine Dadis, pour illustrer les actions posées par son client pour empêcher le massacre au stade de Conakry.