La FIFA a décidé de mettre en place un Comité de normalisation au sein de la Fédération guinéenne de football, en proie à une crise institutionnelle depuis le mois de mai dernier. L’instance du football mondial qui a dépêché une mission à Conakry au mois de juin dernier suite à «l’incapacité» de la FGF de tenir son congrès électif.

La FIFA décide de suspendre le processus électoral jusqu’à nouvel ordre, avant de mettre la Féguifoot dans un processus transitoire qui devra déboucher sur la rédaction et l’adoption de nouveaux textes. Au lendemain de la prise de cette décision, le ministre de la Jeunesse et des sports a rassuré qu’un organe provisoire sera installé dans les heures qui suivront.

« Je pense que dans 24 heures, 48 heures au plus tard, le CONOR va être installé et honnêtement, si c’est une dame tant mieux, parce que je pense qu’aujourd’hui, il faut essayer un peu de savourer ce sport et je pense qu’une femme à la tête de notre fédération, nous permettra justement d’avoir beaucoup plus d’apaisement, parce que les femmes sont beaucoup plus consensuelles. Moi j’ai accueilli comme étant peut-être une nouvelle qui va permettre sans doute d’apaiser certainement les choses en Guinée. Mais surtout en tant que nouveau ministre, cela va me permettre certainement de partir sur de nouvelles bases. Peut-être de reconstruire une nouvelle dynamique avec une fédération. Les Guinéens ont besoin de s’entendre. Les Guinéens ont besoin de se réconcilier et je pense que le football guinéen, et plus particulièrement la fédération guinéenne a besoin d’avoir l’apaisement pour permettre au football d’avoir la place qu’il mérite sur ce continent », a déclaré Lansana Béa Diallo.

Il faut noter que c’est ce comité de normalisation qui s’en chargera du prochain calendrier du congrès électif de la fédération guinéenne de football (FGF).