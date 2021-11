Le 18 février dernier un enseignant chargé des cours de Philosophie au lycée-collège Marien N’Gouabi, a été accusé de viol sur son élève qui souffre d’éphatite B.

Les faits s’étaient déroulés au quartier Bordo, précisément au secteur Cimenterie dans la commune urbaine de Kankan.

Après plusieurs mois de détention à la maison centrale, le principal mis en cause a comparu ce lundi 29 novembre 2021, à la barre au Tribunal de première Instance de Kankan.

Au cours de l’audience, Paul Mara reconnaît avoir couché à plusieurs fois avec son élève, mais il a nié tout de même avoir violé la fille, car selon lui depuis mois de mars 2020, il sortait avec elle.

» La fille, je la connais. Depuis mars 2020 on est ensemble, et quand on m’a demandé s’il y a eu le rapport entre nous. J’ai dit effectivement oui Il y a eu le rapport entre la fille et moi, pas une fois, pas 2 fois et ni 3 fois », a expliqué Paul Mara.

Le tribunal de première instance de Kankan a renvoyé l’affaire 6 décembre prochain.

Facely Sanoh, correspondant à Kankan