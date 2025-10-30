Malgré la libération de l’ancien président de l’Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, le RPG Arc-en-ciel continue de dénoncer ce qu’il qualifie d’acharnement politique de la part des autorités de transition.

Le parti d’Alpha Condé estime que la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) demeure un instrument de règlement politique, plutôt qu’une institution de justice impartiale.

Selon Aboubacar Demba Dansoko, l’un des responsables du RPG, la remise en liberté de Damaro ne traduit aucun changement d’attitude de la CRIEF. « La CRIEF, pour nous, reste ce qu’elle est. Ce que nous attendons d’elle, c’est un changement de posture. Cela passe par la libération de tous les détenus politiques, sans condition, qu’ils soient du RPG Arc-en-ciel ou d’autres formations politiques », a-t-il déclaré.

Le parti dénonce une justice « à géométrie variable », qu’il accuse de servir à écarter des figures politiques gênantes. « La place des leaders politiques n’est pas en prison. Leur place est dans leurs partis, sur la scène politique nationale », a ajouté M. Dansoko, appelant à une justice véritablement indépendante.

Le RPG Arc-en-ciel maintient que ses cadres condamnés ou encore détenus sont des prisonniers politiques. « Pour nous, il s’agit d’une chasse aux sorcières organisée contre les responsables de notre parti. Prenez le cas de l’honorable Amadou Damaro Camara : il avait demandé à la CRIEF de vérifier ses relevés bancaires pour prouver les faits de détournement. Rien n’a été fait. Ce flou démontre bien qu’il n’était qu’un prisonnier politique », a accusé le responsable du parti.

Tout en se réjouissant du retour de Damaro Camara parmi eux, le RPG reste mobilisé pour obtenir la libération des autres figures détenues, notamment l’ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana. « Le cas du docteur Ibrahima Kassory Fofana en est un autre exemple. Il est maintenu en détention pour des engagements financiers supposés, alors même que les fonds évoqués n’ont jamais été versés. Comment peut-on condamner un citoyen pour un financement inexistant ? », s’est-il indigné.

Le RPG Arc-en-ciel réclame enfin la libération sans condition de tous ses membres détenus, qu’il considère comme victimes d’une répression politique. « Nos prisonniers sont des prisonniers politiques. Nous exigeons leur libération immédiate et inconditionnelle. Rien ne peut se résoudre par l’emprisonnement injustifié des responsables politiques. La roue tourne », a conclu Aboubacar Demba Dansoko.