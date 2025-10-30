En séance plénière ce jeudi 30 octobre 2025, le Conseil National de la Transition (CNT) a adopté à la majorité trois projets de loi présentés par le ministère de l’Économie et des Finances. Ces textes concernent des accords de financement stratégiques visant à renforcer l’accès à l’électricité et à soutenir le développement du secteur halieutique en Guinée.

Le premier projet approuvé porte sur l’accord de financement de la phase 2 du Projet d’Amélioration de l’Accès à l’Électricité en Guinée (PAAEG 2), signé avec l’Association Internationale de Développement (IDA) le 29 juillet 2025.

Le second concerne un ensemble d’accords conclus avec la Banque Islamique de Développement (BID) pour la construction d’une centrale thermique de 40 MW à Kankan.

Enfin, le troisième projet de loi approuve les accords de financement du Projet Guinée Kounki (Pêche et Aquaculture), signés avec l’Agence Française de Développement (AFD), l’IDA et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD).

Des financements structurants pour le secteur énergétique

Dans son rapport, la Commission du Plan, des Affaires Financières et du Contrôle Budgétaire, par la voix de son rapporteur général, l’honorable N’Gouamou Fabara Koné, a rappelé que le Parlement avait déjà autorisé plusieurs financements dans le cadre du PAAEG. Ces investissements couvraient notamment les localités de Kankan, Kérouané, Beyla, Lola, Ratoma, Télimélé, N’zérékoré, Yomou et Djécké, ainsi que diverses zones périurbaines et rurales.

La phase 2 du PAAEG sera cofinancée à hauteur de 132,3 millions USD par la Banque mondiale (IDA) et 100 millions d’euros par la Banque Européenne d’Investissement (BEI). Le prêt est structuré en trois crédits (A, B et C), assortis de conditions préférentielles :

Taux d’intérêt : 0 % pour les crédits A et B ; taux de référence + spread pour le crédit C

Durée : 18 ans avec un moratoire de 5 ans

Dates de paiement : 15 avril et 15 octobre

Clôture du projet : 30 juin 2030

Une centrale thermique de 40 MW pour Kankan

Le second accord, d’un montant total de 81,18 millions USD, prévoit la construction d’une centrale thermique HFO de 40 MW à Kankan, financée à hauteur de 80 millions USD par la BID, avec une contrepartie nationale de 1,18 million USD.

Ce projet vise à électrifier non seulement la ville de Kankan, mais aussi plusieurs localités environnantes, dont Dosori, Kounankoro, Kouroussa, Diaragbéla, Sangbarala, Fadama, Kiniéro, Soronkoni et Léfarani.

Le projet « Guinée Kounki » pour dynamiser la pêche et l’aquaculture

Le troisième accord concerne le Projet Guinée Kounki, dédié au développement de la pêche et de l’aquaculture. Le financement global s’élève à 128 millions USD, répartis entre plusieurs bailleurs :

Banque mondiale : 100 millions USD, sous forme de crédits concessionnels et non concessionnels ;

AFD : 20 millions d’euros (environ 23 millions USD) à un taux d’intérêt de 0,25 % ;

Programme mondial pour l’économie bleue : une subvention de 5 millions USD.

Les conditions des différents prêts prévoient des taux d’intérêt faibles, des périodes de grâce allant jusqu’à dix ans et des durées de remboursement pouvant atteindre quarante ans.

En marge des débats, le ministre secrétaire général du gouvernement, accompagné des ministres de l’Énergie et de la Pêche, a assuré que les remarques formulées par les conseillers seraient prises en compte dans la mise en œuvre des projets.

Les élus ont insisté sur la nécessité d’élargir l’accès à l’électricité d’ici 2030, conformément à la vision gouvernementale d’une électrification universelle et abordable, tout en accordant une attention particulière aux zones rurales.