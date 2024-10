A travers un décret ce mercredi 30 octobre 2024, le président de la transition, a promulgué la loi L/2024/017/CNT du 8 juillet 2024, a autorisé la ratification de l’accord de prêt entre la Guinée et la Banque africaine de développement (BAD).

Cette loi concerne le financement du Projet d’appui au développement agro-pastoral, à la digitalisation et à l’accès au marché en Guinée, signé le 3 août 2023.

D’un montant de 21 millions d’unité de compte, ce prêt, vise à soutenir l’essor des secteurs agricole et pastoral, notamment par le renforcement des outils numériques et l’amélioration de l’accès des producteurs locaux aux marchés nationaux et internationaux.