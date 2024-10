L’ancien secrétaire général du Ministère des Mines et de la géologie est porté disparu depuis le 17 octobre dernier. Saadou Nimaga a été victime d’enlèvement au sortir de l’hôtel Kaloum et depuis sa famille et ses proches n’ont plus aucune nouvelle de lui. Son chauffeur qui avait été arrêté avec lui a finalement été libéré pendant la nuit, le même jour. L’avocat Me Mohamed Traoré s’est exprimé face à la presse, ce mercredi 30 octobre 2024, pour alerter l’opinion publique sur le cas de son client.

L’ancien bâtonnier a exprimé son désarroi face aux cas d’enlèvements de plus en plus récurrents en Guinée. “Il est essentiel de ne pas banaliser ces événements sous prétexte qu’un cas en chasse un autre. Il ne faut pas qu’on se dise : puisqu’il y a eu un premier cas, un deuxième, puis un troisième, alors on n’en parle plus. Nous ne devons pas raisonner ainsi, car cela reviendrait à accepter l’idée que chacun d’entre nous peut être enlevé à tout moment et en tout lieu”, a affirmé Me Traoré.

Face à l’urgence de la situation, l’avocat insiste sur l’importance d’agir dès les premières heures suivant une disparition. “Il faut en parler dès que possible. Plus on laisse le temps passer, plus les enquêtes se compliquent, et plus les indices disparaissent. Cela laisse aussi aux ravisseurs la possibilité de se cacher et de brouiller les pistes. La rapidité de réaction est cruciale pour l’efficacité des investigations” a-t-il souligné.

Et d’ajouter : “nous sommes tellement préoccupés que nous ne sommes même pas sûrs d’être à l’abri. Moi qui vous parle, en tant qu’avocat, à longueur de journée, les gens me disent fais attention ! Mais je pense que si tout le monde croise les bras, finalement, le phénomène devient un phénomène banal et on n’aura plus besoin de la justice”, a prévenu Me Traoré.