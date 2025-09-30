L’ambassadeur d’Afrique du Sud en France, Nkosinathi Emmanuel Nathi Mthethwa, a été retrouvé mort ce mardi 30 septembre 2025 au pied de l’hôtel Hyatt à Paris.

Selon le média français BFMTV, son décès survient après que son épouse a lancé l’alerte la veille, affirmant avoir reçu dans la soirée un message inquiétant de sa part.

Selon le parquet de Paris, l’ambassadeur avait réservé une chambre au 22ᵉ étage. « L’une des fenêtres sécurisées de sa chambre a été forcée », précise le parquet. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce décès, qui restent pour l’instant inexpliquées.

Âgé de 58 ans, Emmanuel Nathi Mthethwa occupait le poste d’ambassadeur d’Afrique du Sud en France depuis 2024. Il était également délégué permanent auprès de l’UNESCO.

Avant sa nomination diplomatique, il avait exercé de hautes fonctions politiques en Afrique du Sud, notamment comme ministre de la Culture, puis ministre des Sports, des Arts et de la Culture jusqu’en 2023.

Dans un communiqué, le gouvernement sud-africain a rendu hommage à la carrière publique et diplomatique de l’ambassadeur, affirmant qu’il était « un serviteur distingué de la nation ». Pretoria souligne également que « les circonstances de sa disparition sont en cours d’enquête par les autorités françaises ».