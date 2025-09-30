La Ligue guinéenne de football féminin (LGFF) a annoncé ce mardi l’ouverture officielle de la saison sportive 2025-2026, dont le coup d’envoi est prévu ce mercredi 1er octobre. À la veille du démarrage, l’instance a fixé un certain nombre de règles administratives que les clubs devront impérativement respecter.

Dans un communiqué adressé aux acteurs du football féminin, la LGFF exige des clubs l’envoi, au plus tard le 15 octobre 2025, des documents suivants : une copie des statuts en vigueur du club, le procès-verbal de la dernière Assemblée générale, la liste complète du comité directeur, dûment signée et cachetée par le ou la président(e) du club et les coordonnées bancaires officielles du club.

« Ces documents sont obligatoires pour la validation de l’affiliation de votre club et pour permettre à la LGFF de maintenir à jour ses dossiers administratifs, conformément aux règlements en vigueur », souligne le communiqué.

Soucieuse de garantir un bon déroulement de la compétition, la LGFF appelle les clubs à faire preuve de responsabilité et de rigueur dans le respect de ces obligations.

Après une année d’interruption en 2023, dix clubs ont pris part au championnat féminin en 2024, remporté par Espoir de Yimbaya.