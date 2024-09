En prélude des matchs des 3è et 4è journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, le sélectionneur national Michel Dussuyer a officialisé la liste des 23 joueurs retenus pour la double confrontation face à l’Ethiopie.

Les 12 et 15 octobre 2024 à Abidjan, la Guinée affronte l’Éthiopie. Ces rencontres s’inscrivent dans le cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations.

Déjà dos au mur après avoir perdu ses deux premiers matchs (1-0 contre la RD Congo et 2-1 contre la Tanzanie), le Syli National n’a plus droit à l’erreur. Ces 3è et 4è journées, seront l’occasion pour le nouveau staff technique de lancer la campagne guinéenne qui reste dernière de sa poule. Une autre contre-performance pourrait d’ores et déjà condamner la Guinée.

Pour sa première liste, le technicien français pourra compter sur les retours de Sehrou Guirassy en attaque, d’Issiaga Sylla et de Saidou Sow en défense. Le capitaine Naby Keita, quant à lui, n’est toujours pas là. Auteur de bourdes successives, le gardien Koné n’est pas sélectionné. Le portier star du Simba SC hérite logiquement du premier rôle.

La Guinée et l’Éthiopie n’ayant pas de stades homologués pour recevoir ses matchs, ces deux rencontres se joueront au stade Alhassane Ouattara d’Ebimpe.