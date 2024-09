Dans le sillage de la célébration de l’an 66 de l’indépendance de la Guinée, l’ancien ministre de la Sécurité est revenu sur l’apport de l’armée guinéenne dans les luttes de libération des pays africains.

Répondant aux questions de la Direction de l’information et de relations publiques des armées (DIRPA), Madifing Diané a rendu un vibrant hommage à l’armée guinéenne. “L’apport de l’armée guinéenne est immense dans la vie de la Guinée et dans la vie des peuples qui combattaient pour leur indépendance. Sans exception, ils ont obtenu directement notre assistance. S’ils ne sont pas formés ici, on en a détaché pour leur formation. C’est une réalité. Le Mozambique a été formé par la Guinée, l’Afrique du Sud la même chose. Nous avons combattu avec l’Angola sur le terrain”, a-t-il témoigné.

“Quant à la Guinée Bissau, son armée était constituée d’au moins de 2/3 des combattants de la Guinée. On a libéré les 2/3 de ce pays. En 1973, l’armée guinéenne était présente à Bafata avec Salim Ahmed Salim qui était le Président du Comité de décolonisation de l’ONU, avec Nino et moi-même. Je suis un héro de la lutte de libération du PAIGC, de par ma position à la présidence de la République, l’armée en avant. La réalité est que cette armée est la plus grande fierté que nous avons. Même ceux qui ne sont pas reconnaissants savent bien que leur indépendance a été acquise sur l’effort de notre armée”, a-t-il confié.