La levée des sanctions contre la Guinée par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) continue d’alimenter les débats. Après les acteurs politiques guinéens, les avocats français du FNDC ont décidé de saisir Mme Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de cette organisation, afin de réexaminer la décision.

Dans leur écrit adressé à la Secrétaire générale de la Francophonie, Me William Bourdon et Me Vincent Brengarth ont mentionné la disparition forcée de Mamadou Billo Bah et d’Oumar Sylla, alias Foniké Mengué, sans qu’il y ait, selon eux, une enquête indépendante et impartiale. Ils rappellent également dans leur note les dénonciations faites par certaines ONG qui ont condamné les arrestations arbitraires des acteurs de la société civile guinéenne.

Forts de tous ces arguments, les avocats estiment que la décision de lever la suspension de la Guinée « doit être examinée de toute urgence, compte tenu de la gravité de la situation. »

Ils disent être prêts à rencontrer Mme Louise Mushikiwabo avec des représentants du FNDC pour compléter les termes de la lettre.