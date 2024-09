Malgré un public enthousiaste, l’artiste guinéen Saifond n’a pas pu se produire le samedi 28 septembre 2024 sur la scène de l’esplanade du Grand Théâtre de Dakar. Dans un post sur Facebook, l’auteur du morceau “Fenaniilan” est revenu sur les manquements graves des organisateurs, qu’il accuse de n’avoir pas respecté leurs engagements contractuels, logistiques et sécuritaires.

Dans un message adressé à ses fans, Saifond a exprimé sa déception mais a choisi de ne pas alimenter la polémique, affirmant qu’il défendrait ses droits par voie légale. « Le rêve de chaque artiste est de grandir et de partager des moments uniques avec son public. C’est pour cela que j’ai fait le déplacement de Guinée, malgré d’autres sollicitations. Je ne compte pas en rester là, je vais saisir la loi pour faire respecter mes droits », a-t-il déclaré.

L’artiste a également présenté ses “excuses sincères” à son public et aux partenaires de l’événement, promettant que son équipe veillera à éviter de telles situations à l’avenir. Le public, tout comme les artistes, espère désormais que des mesures seront prises pour assurer la qualité et la sécurité des événements futurs, afin de respecter la passion et l’engagement de chacun.