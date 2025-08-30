Les rebelles Houthis ont annoncé ce samedi 30 août 2025, la mort de leur chef du gouvernement, Ahmad Ghaleb al-Rahwi, et de plusieurs ministres. Selon un communiqué diffusé par leur chaîne Al-Massirah, ils auraient été tué lors d’une frappe israélienne sur la capitale Sanaa.

Le texte précise que les responsables se trouvaient en réunion au moment de l’attaque et que plusieurs autres participants ont été grièvement blessés.

Les Houthis, soutenus par l’Iran, contrôlent depuis 2014 une grande partie du Yémen, dont la capitale, où ils ont installé leurs propres institutions. Ils affirment agir en solidarité avec les Palestiniens de Gaza et lancent régulièrement des attaques de de missiles et de drones vers Israël, la plupart étant interceptées.

Ce décès est le plus haut responsable houthi tué dans une frappe israélienne depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza.