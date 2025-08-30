Le Parti de l’Unité et du Progrès (PUP) a tenu, ce samedi 30 août 2025, son assemblée générale à son siège. À cette occasion, son président, Fodé Bangoura, a donné la consigne de vote en vue du référendum constitutionnel prévu le 21 septembre prochain.

Dans son intervention, Fodé Bangoura a exhorté cadres, militants et sympathisants du parti à se mobiliser sur le terrain pour expliquer, selon lui, le bien-fondé de la nouvelle Constitution et convaincre les citoyens de se rendre massivement aux urnes.

« Nous avons été clairs la semaine dernière et nous le réaffirmons aujourd’hui : le mot d’ordre est simple. Votez OUI pour la nouvelle Constitution. Votez pour l’avenir, pour la stabilité et pour le progrès de notre pays. Mobilisons-nous, restons unis et déterminés. L’avenir de notre chère Guinée est entre nos mains », a déclaré Fodé Bangoura devant ses partisans.

Il convient de préciser que cet appel de l’ancien parti au pouvoir, dirigé autrefois par le feu général Lansana Conté, intervient à moins de 24 heures de l’ouverture officielle de la campagne pour le référendum prévu le 21 septembre prochain.