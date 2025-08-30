À l’ouverture officielle de la campagne référendaire prévue du dimanche 31 août 2025 et se poursuivra jusqu’au 18 septembre, le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, Ibrahima Kalil Condé, a lancé un appel à la cohésion sociale et au respect des règles démocratiques. Il a assuré que toutes les dispositions techniques, logistiques et sécuritaires ont été prises pour garantir un scrutin apaisé et crédible, tout en avertissant que « l’autorité de l’État s’exercera dans toute sa plénitude ». Discours .

Chers Compatriotes,

C’est avec un sentiment de devoir républicain, teinté de solennité, que je m’adresse à vous ce soir, à l’occasion de l’ouverture officielle de la campagne du scrutin référendaire du 21 septembre 2025.

Cette date, loin d’être une simple formalité démocratique, s’impose comme un jalon décisif de notre histoire collective. Elle nous rappelle un passé que nous assumons avec responsabilité : un passé fait de gloire que nous célébrons avec fierté, mais aussi de blessures que nous nous engageons à panser avec courage et persévérance.

C’est dans cette perspective que s’inscrit l’acte de refondation nationale et de rectification institutionnelle, porté avec détermination et abnégation par Son Excellence le général d’armée Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l’État et chef suprême des armées.

Ce scrutin marquera une étape décisive dans la modernisation de nos institutions, le renforcement de la cohésion nationale et la consolidation de la paix. Cette nouvelle Constitution est le fruit d’une démarche inclusive, collective et participative impliquant tous les maillons de notre société. Elle ouvrira une nouvelle page de notre histoire nationale, une page d’espoir et de progrès.

Ce projet garantit les libertés fondamentales et protège les droits économiques et sociaux de tous les Guinéens. C’est un moment de vérité démocratique où notre nation, dans sa diversité et son unité, est appelée à se prononcer le 21 septembre 2025 sur l’avenir de son pacte social et politique.

Nous abordons cette période avec la conscience mesurée des défis et des espoirs qui animent notre peuple. Le processus référendaire en cours est l’aboutissement d’un travail rigoureux mené par l’ensemble des institutions de la République. Je tiens à saluer le travail remarquable de la Direction générale des élections (DGE), un service placé sous mon autorité et créé en juin 2025 précisément pour préparer et organiser ces échéances. La DGE a pris toutes les dispositions techniques et logistiques nécessaires pour garantir un scrutin transparent, inclusif et crédible.

Chers concitoyens,

Le scrutin du 21 septembre 2025 est l’occasion pour chaque Guinéenne et chaque Guinéen d’exprimer sa volonté, sans contrainte. Que vous soyez pour le « oui » ou pour le « non » à la nouvelle Constitution, votre choix compte et sera respecté. La démocratie est un jeu de propositions, d’idées et de convictions, mais elle n’est jamais un prétexte à la violence.

Le gouvernement auquel j’appartiens, dont l’engagement pour le « oui » est manifeste et assumé, s’inscrit dans cette logique de débats d’idées et de projets pour l’avenir de la Guinée.

J’adresse un message clair et ferme à l’ensemble des acteurs politiques. Au terme de la récente évaluation, 125 partis ont été reconnus en règle, tandis que trois partis ont été suspendus pour manquement aux obligations légales et réglementaires. Ces mesures, fondées sur les dispositions de la Charte des partis politiques, visent à garantir une compétition loyale et transparente.

L’exercice des libertés est un droit sacré, mais il ne peut, en aucun cas, compromettre la paix sociale et la stabilité de la nation. L’autorité de l’État s’exercera dans toute sa plénitude pour préserver l’intérêt supérieur du pays. La sécurisation de ce vote est une priorité absolue. L’État mobilisera tous ses moyens : police et gendarmerie agiront de concert pour protéger les citoyens, leurs biens, les acteurs du processus et le matériel électoral, afin d’assurer le bon déroulement du référendum.

Notre engagement est clair : permettre à chacun d’exercer son droit citoyen de voter librement, dans le calme et la sérénité. Personne ne sera empêché d’aller voter, ni inquiété pour son choix.

Je demande à chaque Guinéenne et à chaque Guinéen de jouer sa partition pour faire du 21 septembre 2025 une journée de victoire, de tolérance et de solidarité, valeurs qui nous ont toujours caractérisés.

Chers compatriotes,

Ce référendum est un moment historique. Le monde entier nous observe. Nous devons montrer que la Guinée a toujours su organiser un vote pacifique et libre.

C’est pourquoi je vous lance un appel solennel : lisez le projet de Constitution, parlez-en autour de vous, interrogez les responsables et forgez votre conviction. Un peuple bien informé fait une démocratie solide.

Prenez part aux campagnes et aux rencontres d’explication organisées par la DGE et ses structures déconcentrées. N’allez pas voter dans l’ignorance.

Par ce scrutin, nous pouvons, tous ensemble, assurer la paix et jeter les bases d’un développement durable.

Bonne campagne référendaire à toutes et à tous.

Vive la République, vive le CNRD, vive le président de la République, général d’armée Mamadi Doumbouya.

Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens.

Je vous remercie.