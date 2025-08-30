À la veille du lancement de la campagne référendaire, prévue ce dimanche 31 août 2025, la Haute Autorité de la Communication (HAC) a rappelé aux organes de presse privés leurs droits mais aussi leurs devoirs. Tout en reconnaissant leur liberté de couvrir l’événement, l’institution de régulation a mis en garde contre la diffusion de fausses informations, de propos haineux ou d’appels à la violence, insistant sur le respect de l’équité, de la neutralité et de l’ordre public.

Dans une décision rendue publique, la HAC a fixé le cadre de la couverture médiatique de la campagne du Référendum du 21 septembre 2025. Les médias privés — radios, télévisions, journaux et sites d’information — sont autorisés à suivre et à relayer les activités des différentes tendances politiques. Mais, précise la HAC, ils devront le faire dans le strict respect des principes d’égalité d’accès, d’équilibre et d’impartialité. L’autorité de régulation insiste également sur l’interdiction de diffuser tout message portant atteinte à la souveraineté nationale, aux institutions républicaines, à l’unité du pays ou incitant à la haine, à la violence et à la xénophobie.