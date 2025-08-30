En marge de son assemblée générale ce samedi 30 août, le parti dirigé par Bah Ousmane,Union pour le Progrès et le Renouveau (UPR) s’est déclaré favorable à l’adoption du texte, attendu lors du scrutin du 21 septembre.

Prenant la parole devant ses militants, l’ancien ministre des Travaux publics a défendu le principe d’adhésion à la démarche initiée par le Conseil national de la transition (CNT). « Mieux vaut une mauvaise loi que de rester sans loi », a-t-il insisté, appelant ses partisans à se mobiliser pour soutenir le projet.

Face aux critiques liant le texte au chef de l’État, Bah Ousmane a tenu à préciser : « Tout le monde parle de Mamadi Doumbouya. Est-ce qu’il y a son nom dans ce projet ? Non. C’est une Constitution, pas un texte taillé pour un homme, mais pour tout le peuple. »

Il a également rappelé que le président de la transition n’a, jusqu’ici, pas annoncé de candidature : « On parle beaucoup, mais Mamadi Doumbouya n’a pas dit qu’il est candidat. Ce texte n’est pas fait pour lui, mais pour nous tous. Il faut qu’on s’en approprie et qu’on en explique le contenu à nos militants, en vue des étapes à venir : l’élection présidentielle, les législatives et les communales. »