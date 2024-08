Depuis le 9 juillet 2024, Mamadou Billo Bah, et Oumar Sylla, alias Foniké Mengué, deux activistes de la société civile, sont portés disparus. Cette situation préoccupe les États-Unis, engagés à soutenir les progrès de la Guinée vers la justice.

Dans une déclaration rendue publique le vendredi 30 août 2024, l’ambassade des États-Unis en Guinée a exprimé sa profonde inquiétude concernant la disparition et le bien-être d’Oumar Sylla (Foniké Mengué) et de Mamadou Billo Bah, principaux dirigeants du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC). “Les États-Unis saluent l’enquête en cours menée par les autorités guinéennes et encouragent respectueusement un processus transparent pour garantir que justice soit rendue et que des éclaircissements soient fournis aux familles et aux partisans des dirigeants disparus. Les États-Unis restent engagés à soutenir les progrès de la Guinée en matière de justice, de droits de l’homme et d’État de droit.”

Ces activistes ont disparu après avoir appelé à manifester pour dénoncer la cherté de la vie et la fermeture des médias en Guinée. Mohamed Cissé, qui était avec Billo Bah et Oumar Sylla, a révélé que ces derniers ont été arrêtés par des éléments des forces spéciales, conduits au Palais Mohamed V avant d’être transférés à Kassa.