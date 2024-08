A l’occasion de la Journée internationale des victimes de disparition forcée, Amnesty international Guinée et 17 organisations de défense des droits humains ont exhorté aux autorités guinéennes de “diligenter immédiatement une enquête impartiale, indépendante et transparente” sur les activistes du FNDC, Oumar Sylla et Mamadou Billo Bah disparus depuis plus de sept semaines.

Kidnappés depuis le 9 juillet 2024, les deux militants pro-démocratie sont détenus dans un endroit inconnu “dans un contexte de répression croissante des voix dissidentes”, ont déploré les organisations dans un communiqué publié ce 30 août.

“Nous appelons les autorités guinéennes à faire toute la lumière sur les circonstances de ces disparitions forcées, ainsi que sur les informations faisant état d’actes de torture et d’autres formes de mauvais traitements. Les conclusions de cette enquête doivent être rendues publiques et toutes les personnes soupçonnées d’être pénalement responsables de ces actes doivent être traduites en justice dans le cadre de procès équitables devant des tribunaux civils ordinaires”, ont-elles exhorté les autorités de la transition, en appelant à “mettre fin à l’incertitude insoutenable infligée aux proches des militants quant à leur sort ont déclaré les organisations de défense des droits humains”.