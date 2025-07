Dans son discours à l’occasion du 26e anniversaire de son accession au Trône, le roi Mohammed VI a tracé les grandes priorités du Maroc pour les années à venir.

Tout en saluant les réalisations économiques du pays, il a recentré son message autour d’un point fondamental : le progrès doit bénéficier équitablement à tous les Marocains, sur l’ensemble du territoire. Justice spatiale, solidarité entre les régions, développement humain, mais aussi main tendue à l’Algérie et soutien croissant à l’initiative d’autonomie au Sahara : le souverain a posé les fondations d’une nouvelle phase.

Le Roi a tout d’abord rappelé le chemin parcouru depuis 1999. Sous son règne, le Maroc a consolidé sa stabilité politique, attiré des investissements massifs, renforcé son infrastructure, et hissé plusieurs secteurs stratégiques, grâce à l’automobile, l’aéronautique, le tourisme, les énergies renouvelables, au rang de piliers économiques. Malgré la sécheresse et les crises internationales, l’économie nationale a maintenu un rythme de croissance stable.

Mais cette dynamique ne suffit pas, insiste le roi Mohammed VI, si elle ne se traduit pas par une amélioration concrète des conditions de vie de l’ensemble des citoyens, « de quelque frange sociale et de quelque région qu’ils appartiennent ». le Maroc ne peut plus tolérer de profondes disparités sociales et territoriales. Le Roi affirme ne pas accepter l’image d’un pays « avançant à deux vitesses ».

Justice spatiale et solidarité territoriale

Le cœur du discours s’articule autour de la justice spatiale et de la solidarité entre les régions. Le Roi appelle à une rupture avec les anciennes approches de développement social et prône un nouveau modèle de développement territorial intégré. Il s’agit, selon ses mots, d’assurer que les « fruits du progrès et du développement profitent à tous les citoyens, (…) sans distinction ni exclusion, et dans quelque région que ce soit ».

Pour cela, le Roi oriente le gouvernement vers une nouvelle génération de programmes de développement territoriaux. Des projets basés notamment sur La création d’emplois régionaux, par la valorisation des spécificités économiques locales. L’accès équitable aux services sociaux de base, en particulier la santé et l’éducation. Une gestion durable des ressources en eau, face à l’aggravation du stress hydrique.

La cohérence avec les grands projets nationaux en cours, afin de renforcer la mise à niveau globale. La régionalisation avancée est ici présentée comme un levier central, à travers un appel à plus de complémentarité et de coopération entre territoires. Ces mesures doivent être portées collectivement : État, collectivités, secteur privé, société civile.

Le développement humain comme priorité absolue

Le Roi a souligné les avancées du pays en matière de développement humain. Le Maroc est désormais classé par les Nations Unies parmi les pays à développement humain élevé, et la pauvreté multidimensionnelle est passée de 11,9% en 2014 à 6,8% en 2024. Ces progrès sont le fruit de réformes sociales d’envergure, notamment la généralisation de la protection sociale et le lancement de l’aide directe aux ménages.

Mais il reconnaît également que des poches de pauvreté persistent, notamment en milieu rural, en raison du manque d’infrastructures de base. Il exhorte les autorités à corriger ces inégalités, en s’appuyant sur les enseignements du recensement général de 2024, qui a mis en lumière les mutations démographiques, sociales et spatiales du pays.

Cap sur les élections législatives de 2026

A moins d’un an des prochaines élections législatives, le roi Mohammed VI a également évoqué le chantier politique. Il a donné ses instructions pour que le Code général des élections soit finalisé, adopté et publié avant la fin de l’année 2025. Le ministère de l’Intérieur est chargé de conduire cette réforme en concertation avec l’ensemble des acteurs politiques, afin de garantir une préparation transparente et responsable du prochain scrutin.

Ce signal est aussi un rappel de l’importance du cadre institutionnel, dans un pays qui ambitionne de conjuguer ouverture démocratique et stabilité.

Une nouvelle main tendue à l’Algérie

Dans une séquence particulièrement attendue, le Roi a renouvelé son appel à la réconciliation avec l’Algérie. Il a souligné les liens humains, historiques, géographiques et culturels entre les deux peuples, réaffirmant sa position constante : celle d’un dialogue « franc et responsable ».

Notre attachement inébranlable à la politique de la main tendue en direction de Nos Frères en Algérie procède de l’intime conviction que Nous portons en Nous, quant à l’unité de nos peuples et à notre capacité commune à dépasser cette situation regrettable.

Le Sahara : une reconnaissance internationale grandissante

Enfin, le Roi s’est félicité de l’adhésion croissante de la communauté internationale au plan marocain d’autonomie pour le Sahara. Il a salué les positions de soutien récentes du Royaume-Uni et du Portugal, venues rejoindre celles de nombreux pays africains, arabes, européens et d’Amérique latine.

Selon le Souverain, cette reconnaissance est une « source d’honneur et de fierté » pour le Maroc et renforce la légitimité de sa cause nationale. Il a insisté sur la recherche d’une solution politique « consensuelle », « sans vainqueur ni vaincu ».

Unité, sécurité et reconnaissance

Le discours s’est conclu par un hommage appuyé aux Forces armées royales, à l’ensemble des services de sécurité et aux institutions garantes de l’unité nationale. Le roi Mohammed VI a également évoqué, avec émotion, la mémoire de son père, feu le roi Hassan II, et de son grand-père, feu le roi Mohammed V.

Ce discours du trône 2025 aura été à la fois bilan et projection. Il souligne les progrès réalisés, mais surtout les défis structurels à relever : mieux répartir la croissance, corriger les inégalités, renforcer la cohésion sociale et territoriale, tout en consolidant le rayonnement international du Royaume. A l’aube de grandes échéances politiques et diplomatiques, le cap est clair : un Maroc plus juste, plus fort, et plus uni.

