À travers un décret lu à la télévision nationale, l’ancien coordinateur des fédérations de l’intérieur de l’UFDG, Cellou Baldé, a été nommé ministre de la Jeunesse. Une décision qui suscite la satisfaction de Kalemodou Yansané, l’un des vice-présidents du principal parti d’opposition.

Interrogé par le site d’information Africaguinee.com, le vice-président chargé des affaires économiques et financières de l’UFDG a réagi en ces termes : « Quand des gens quittent l’UFDG et qu’ils sont nommés, c’est bien pour nous. Le Premier ministre Bah Oury est un ancien du parti. Ousmane Gaoual Diallo est aussi un ancien cadre de l’UFDG. Et maintenant, c’est Cellou Baldé qui entre au gouvernement. Cela prouve que le parti regorge de compétences. Si la pépinière du gouvernement vient de l’UFDG, ce n’est pas mauvais, à mon avis. Personnellement, je suis content pour Cellou Baldé. »

Il faut rappeler que le rapprochement de Cellou Baldé avec les autorités de la transition lui avait valu son éviction de la coordination des fédérations de l’intérieur, un poste désormais occupé par Abdoulaye Bah, ancien président de la délégation spéciale de Kindia.