Le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a procédé ce mardi 29 juillet 2025 à un remaniement gouvernemental.

Cette nouvelle composition a vu l’entrée de nouveaux visages, parmi lesquels Mariama Ciré Sylla, qui prend la tête du ministère de l’Agriculture dans le gouvernement dirigé par Bah Oury.

Ancienne représentante résidente de la Banque mondiale en Namibie, Mariama Ciré Sylla est la fille de Aboubacar Sylla, ancien ministre des Transports et porte-parole du gouvernement d’Alpha Condé. Elle possède une solide formation académique.

Elle est titulaire de trois masters : en politique publique de l’Université d’Oxford (Royaume-Uni), en politique économique du Williams College (États-Unis), ainsi qu’en économie et administration des affaires de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (France).

Forte de plus d’une décennie d’expérience dans les domaines du commerce, de la stratégie commerciale, du développement du secteur privé et de la finance, elle a exercé en Afrique, en Europe et aux États-Unis.

Elle a notamment occupé le poste de directrice-pays de la Société financière internationale (SFI) — une institution membre du Groupe de la Banque mondiale — pour le Burundi, où elle supervisait les programmes et opérations de l’organisation.

Depuis son entrée au sein du Groupe de la Banque mondiale en 2014, Mariama Ciré Sylla a dirigé plusieurs programmes destinés à stimuler le développement du secteur privé et à favoriser la création d’emplois sur le continent africain.

Elle a également coordonné les actions de la SFI dans les États fragiles ou touchés par des conflits, notamment dans les régions du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest.

Avant sa carrière au sein des institutions internationales, elle a également œuvré dans le secteur maritime, notamment pour les entreprises South African Marine Corporation (Safmarine) et Maersk.

Auteure engagée, elle a co-écrit en 2014 l’ouvrage Better Led, Served and Governed World – Envisioning the Future, un plaidoyer pour une meilleure gouvernance mondiale.

Avec cette nomination, Mariama Ciré Sylla entame une nouvelle étape dans sa carrière.

Elle devra désormais relever le défi de porter les ambitions du CNRD dans un secteur stratégique, à un moment où l’agriculture représente un espoir majeur pour de nombreux Guinéens et alors que le monde est confronté à une crise alimentaire globale.