Un récent incident survenu à Monrovia, impliquant un policier libérien et une ressortissante guinéenne, a provoqué une vive émotion dans les deux pays. Face à la sensibilité de l’affaire, les autorités libériennes ont dépêché un émissaire de haut niveau à Conakry afin d’apaiser les tensions et de réaffirmer les liens fraternels entre les deux nations.

Le ministre guinéen des Affaires étrangères, Dr Morissanda Kouyaté, a reçu en audience l’honorable Sheikh Al-Mustapha Kouyaté, ministre d’État chargé des Affaires présidentielles au Libéria, porteur d’un message officiel du président Joseph Nyuma Boakai. « Nous sommes venus dire au peuple et au gouvernement de Guinée que nous regrettons profondément l’incident survenu entre un policier libérien et notre sœur Zeinab Bah. Cet acte est non seulement regrettable, mais aussi condamnable. Le Libéria considère tout Africain, en particulier les Guinéens, comme un citoyen dès qu’il foule le sol libérien », a déclaré l’émissaire spécial, soulignant la solidarité et la fraternité qui lient les deux peuples.

Il a également rappelé que cette vision d’ouverture est consacrée dans la Constitution du Libéria, et a assuré que des mesures seront prises pour faire toute la lumière sur les circonstances de l’incident. « Nous regrettons d’autant plus cet acte qu’il touche une femme. Le Libéria est un pays profondément attaché à la dignité des femmes. N’oublions pas que nous avons été la première nation africaine à élire une femme présidente », a-t-il ajouté, en référence à l’élection d’Ellen Johnson Sirleaf.

Alors que l’enquête suit son cours à Monrovia, Conakry et Monrovia affichent leur volonté commune de préserver la coopération bilatérale et les liens historiques qui unissent les deux pays. Malgré cette épreuve, les relations entre la Guinée et le Libéria demeurent solides et empreintes de respect mutuel.