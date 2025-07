Condamnée à un an de prison dont onze mois avec sursis pour offense au chef de l’État, Ramatoulaye Kolon Diallo, enseignante et militante du RPG, a recouvré sa liberté ce mardi 29 juillet après un an passé en détention. Mais son avocat dénonce une procédure entachée d’irrégularités et prévoit de contester la décision ayant conduit à sa mise à la retraite anticipée.

Pour Me Lanciné Diabaté, le dossier est loin d’être clos. À l’issue du jugement, il a dénoncé ce qu’il qualifie d’« irrégularités flagrantes » ayant entaché la procédure judiciaire.

« Nous avons suivi toutes les étapes légales et demandé que les preuves nous soient présentées. Or, pendant les dix mois de détention privative de notre cliente, aucun élément de preuve ne nous a été communiqué », a-t-il affirmé.

L’avocat conteste également la légitimité de la procédure disciplinaire ayant conduit à la mise à la retraite anticipée de son épouse.

« Au-delà de la procédure judiciaire, Ramatoulaye Kolon Diallo est une enseignante. Elle a été mise à la retraite pour des faits qu’elle ne reconnaît pas. Elle est accusée d’avoir insulté le chef de l’État, mais aucun élément ne l’atteste, et elle n’a jamais reconnu ces faits. Pire, il n’y avait même pas de partie civile dans ce dossier », a-t-il insisté.

Malgré la condamnation, l’enseignante retrouve la liberté, ce qui constitue un soulagement pour sa défense.

« Elle recouvre enfin sa liberté, c’est le plus important », a réagi Me Diabaté.

Concernant la décision de mise à la retraite anticipée, l’avocat prévoit de contester l’acte devant les juridictions compétentes.

« Nous allons demander à obtenir l’acte officiel de mise à la retraite. Une telle décision doit être fondée sur des éléments clairs. À défaut, elle est attaquable. Nous sommes dans un État de droit », a-t-il conclu.