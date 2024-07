Pour son dernier match des Jeux Olympiques Paris 2024, la Guinée a subi une défaite sévère de 3-0 face aux États-Unis, mettant fin à sa participation sans avoir remporté un seul match.

Après des revers contre la Nouvelle-Zélande (2-1) et la France (1-0), le Syli National a connu un troisième échec consécutif. L’équipe olympique guinéenne n’a pas pu rivaliser avec des Américains plus incisifs et dominants. Menée 2-0 à la mi-temps, la Guinée n’a pas réussi à inverser la tendance en seconde période, et le score final de 3-0 scelle une élimination douloureuse.

Avec un bilan décevant de trois défaites, six buts encaissés et un seul marqué, la Guinée quitte la compétition sur une note frustrante. Ironie du sort, Morlaye Cissé, l’ancien sélectionneur de l’équipe olympique, avait été démis de ses fonctions pour avoir perdu un match amical sur le même score et contre la même équipe.